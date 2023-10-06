Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Андалусия
  5. Офисы

Продажа офисных помещений с видом на горы в Андалусии, Испания

коммерческая недвижимость
51
отели
8
Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 ванная в Барселона, Испания
Коммерческая 1 ванная
Барселона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 518 м²
Коммерческое помещение на первом этаже в районе Сантс Монжуик города Барселона. Обща…
€1,88 млн
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 1 816 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле, зона Фонт Пиенк в городе Барселона. Общая пл…
€2,40 млн
Отель с террасой в Барселона, Испания
Отель с террасой
Барселона, Испания
Площадь 610 м²
Хостел в районе Орта-Гинардо города Барселона. Отличное место расположение в тихом ра…
€2,53 млн
Коммерческая в Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
Площадь 30 м²
Продается парковочное место в подвале, с очень хорошим доступом и маневренностью, на частной…
€30,051
Производство в Барселона, Испания
Производство
Барселона, Испания
Площадь 428 м²
Коммерческое помещение в районе Орта Гинардо города Барселона. Центральный проспект, …
€1,00 млн
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Провинция Аликанте, Испания
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Провинция Аликанте, Испания
Прекрасный отель в Альтее, Аликанте, Испания. Отель расположен в живописном месте с панорамн…
€2,63 млн
Коммерческая в Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
Площадь 38 м²
Коммерческое помещение, оборудованное под продуктовый магазин открытой планировки и имеющее …
€67,331
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 1 103 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле Эскерра города Барселона. Расположен в одном …
€4,88 млн
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 216 м²
Коммерческое помещение в готическом квартале города Барселона. В настоящий момент…
€1,28 млн
Магазин в Барселона, Испания
Магазин
Барселона, Испания
Площадь 154 м²
Испания г.Барселона   Торговое помещение в Les Corts   Торго…
€845,519
Отель в Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
Испания г.Мадрид   Отель 3* для торжеств   Великолепный отел…
€7,99 млн
Коммерческая 6 ванных с лифтом, с подвалом, с личным бассейном в Villa Martin, Испания
Коммерческая 6 ванных с лифтом, с подвалом, с личным бассейном
Villa Martin, Испания
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 100 м²
Мы представляем этот великолепный ресторан, расположенный всего в 8 минутах езды на машине о…
€2,80 млн
Realting.com
Перейти