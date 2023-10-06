Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Андалусия
  5. Гостиницы, отели

Отели с бассейном в Андалусии, Испания

коммерческая недвижимость
51
Отель В архив
Очистить
3 объекта найдено
Отель с кондиционером, с бассейном, в центре города в Malaga, Испания
Отель с кондиционером, с бассейном, в центре города
Malaga, Испания
Уникальное предложение: Продажа Бутик-Отеля 4* в историческом центре Малаги, побережье Кост…
€7,96 млн
Отель 30 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Малага, Испания
Отель 30 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Малага, Испания
Комнаты 30
Площадь 99 м²
Гостиница на продажу в Periana, с 30 спальня, 15 ванная и характеристики бассейн (Частный), …
€2,75 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Almogia, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Almogia, Испания
Площадь 16 970 м²
ОписаниеПродажа Отеля 4* на первой линии моря в Испании: 228 номеров, 17.770 млн. евро, 6% р…
€17,77 млн
Realting.com
Перейти