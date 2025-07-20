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Продажа домов с садом в Альсире, Испания

2 объекта найдено
Вилла в Альсира, Испания
Вилла
Альсира, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 667 м²
Если вы ищите загородный дом для большой семьи в тихом живописном месте в окружении природы,…
$753,711
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Вилла в Альсира, Испания
Вилла
Альсира, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 403 м²
Дом в типичном в валенсийском стиле с садовым участком.  В отличном состоянии. 2 независимых…
$347,032
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