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Пентхаусы с террасой в Alto Guadalentin, Испания

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Aguilas
23
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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Aguilas, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Aguilas, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/3
Потрясающий пентхаус с большой террасой на крыше, великолепным видом на море и общим бассейн…
$345,299
НДС
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Параметры недвижимости в Alto Guadalentin, Испания

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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