Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Alto Guadalentin
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Поле для гольфа

Квартиры и апартаменты около гольф-клуба в Alto Guadalentin, Испания

;
Aguilas
152
Lorca
3
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Aguilas, Испания
Квартира 2 спальни
Aguilas, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 спальни, 2 ванные комнатыПостроенная площадь: 64 м2Полезная площадь: 54 м2Терраса 24 м2.Ор…
$335,837
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Alto Guadalentin

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Alto Guadalentin, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти