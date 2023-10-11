Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Alto Gallego

Жильё с бассейном в Alto Gallego, Испания

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальни в Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
~ СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА В ПРИБРЕЖНОМ ГОРОДЕ~ ~ Потрясающая современная вилла всего в 5 минутах о…
€417,594
Квартира 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
€140,692
Дом 3 спальни с бассейном в Испания, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Виллы в двух шагах от природного парка Лас-Салинас-де-Сан-Педро-дель-Пинатар.Виллы имеют 3 …
€389,944
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с Lift в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с Lift
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Villa in the Sierra de Altea, Costa Blanca A magnificent home with 4 bedrooms and 5 bathroom…
€1,80 млн
Дом 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 326 м²
€923,987
Квартира 1 спальня с бассейном, с гаражом в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с бассейном, с гаражом
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Апартамент в комплексе Villamar, Costa Adeje, на первой линии. Апартаментр жилой площадью 11…
€366,609
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с ванной в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с ванной
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Ключевые готовые пентхаусы в Кальпе, Коста Бланка Жилой район расположен всего в 200 метрах …
€637,000
Квартира 4 спальни с Lift, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Disabled Access в Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни с Lift, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Disabled Access
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартиры от банка с 4 спальнями в центре города Аликанте. КВАРТИРЫ ОТ БАНКА Практически нов…
€113,048
Квартира 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
€140,552
Вилла 5 спален с террасой, с гаражом, с Lift в Altea, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с гаражом, с Lift
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 418 м²
Nice villa in Altea, Costa Blanca, Alicante Residential full of light with large interior sp…
€1,15 млн
Дом 4 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 203 м²
Комплекс из 10 вилл «Ibiza Residences» находится в Эль-Альбире, в уникальной среде, рядом с …
€784,823
Дом 4 комнаты в Orihuela, Испания
Дом 4 комнаты
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Испания Коста Дорада Каталония, провинция Таррагона г.Калафель Дом …
€262,546

Параметры недвижимости в Alto Gallego, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти