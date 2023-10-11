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Виллы с бассейном в Altea, Испания

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13 объектов найдено
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
ОписаниеРоскошная, дизайнерская Вилла в привилегированном районе побережья Коста Бланка, гор…
€1,40 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
ОписаниеОтличная вилла в лучшем жилом комплексе Altea Hills, на побережье Коста Бланка всего…
€549,000
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 970 м²
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
€2,90 млн
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 739 м²
ОписаниеРоскошная Вилла Люкс с потрясающими видами на море, расположенная на одной из лучших…
€4,50 млн
Вилла 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 1 767 м²
ОписаниеНепревзойденный по роскоши, ЛЮКС-Комплекс из двух Вилл, в престижном жилом районе Al…
€5,90 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
ОписаниеКрасивая Вилла в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 820.000 €!Красива…
€820,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 449 м²
ОписаниеСовременная Вилла с видом на море, построена известным архитектором в одном из лучши…
€1,95 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
ОписаниеНОВЫЙ Дом с видом на яхтенный Порт Кампоманес в городе Алтея, побережье Кост-Бланка.…
€2,50 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 560 м²
ОписаниеЭта красивая, уютная Вилла находится на стадии строительства и расположена в привиле…
€1,38 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 503 м²
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
€4,50 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 650 м²
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
€4,50 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 630 м²
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
€4,00 млн
Вилла 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 1 767 м²
ОписаниеНепревзойденный по роскоши, ЛЮКС-Комплекс из двух Вилл, в престижном жилом районе Al…
€5,90 млн
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