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Виллы около гольф-клуба в Altea, Испания

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2 объекта найдено
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Villa in the Sierra de Altea, Costa Blanca A magnificent home with 4 bedrooms and 5 bathroom…
$1,96 млн
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 501 м²
$1,78 млн
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