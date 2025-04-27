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Виллы с гаражом в Altea, Испания

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30 объектов найдено
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 610 м²
Этот впечатляющий недавно построенный дом расположен в одном из самых привилегированных райо…
$2,55 млн
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 575 м²
Magnificent villa located in an environment of tranquility and nature but a very short dista…
$1,63 млн
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 674 м²
This impressive modern house has become one of the iconic properties of our beautiful and un…
$5,96 млн
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 299 м²
Nice villa in Altea, Costa Blanca, Alicante Residential full of light with large interior sp…
$1,31 млн
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 490 м²
This magnificent villa of modern and contemporary style can only be described with the words…
$3,81 млн
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 267 м²
Nice villa in Altea, Costa Blanca, Alicante Residential full of light with large interior sp…
$1,25 млн
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 560 м²
Lujosa Villa con impresionantes vistas en Alta. Esta Villa de lujo teene 560 пирогов cuadrad…
$2,27 млн
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 520 м²
This beautiful villa has been reformed with high quality standards. Surrounded by nature, it…
$1,63 млн
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Modern and current style villa in Golf Altea. The villa, with a total area of 450 m² on a pl…
$925,561
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 573 м²
Расположенная в одном из самых привилегированных районов Альтеа, рядом с престижным гольф-кл…
$2,98 млн
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Fantastic brand-new luxury villa in beautiful Altea-Hills. Welcome into total luxury an…
$2,45 млн
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Villa in the Sierra de Altea, Costa Blanca A magnificent home with 4 bedrooms and 5 bathroom…
$1,96 млн
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 593 м²
Расположенный в эксклюзивном районе Altea Hills, мы находим этот потрясающий архитектурный в…
$2,16 млн
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MENINA GROUP
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 840 м²
This exclusive villa is everything a Mediterranean villa should be. A lifestyle in the perfe…
$2,71 млн
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MENINA GROUP
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 680 м²
A stunning property located in the finest area of Sierra de Altea. With a plot of 1700m2, …
$3,81 млн
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 301 м²
Villa project in Altea Hills, Costa Blanca Modern home with innovative features, state-of-th…
$2,45 млн
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Beautiful villa for sale in Galera, in a very quiet area and beautiful views. The villa h…
$757,780
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MENINA GROUP
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 517 м²
Luxury villa in the Sierra de Altea, North Costa Blanca In the Sierra de Altea, with impress…
$2,28 млн
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 470 м²
Продано! Эта красивая и эксклюзивная вилла расположена в одном из самых известных и эксклюз…
$2,70 млн
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MENINA GROUP
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 564 м²
Вилла с видом на море и горы в Альтеа, Коста Бланка Дом имеет застроенную площадь 564м2, рас…
$1,36 млн
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 760 м²
Luxury in Sierra Altea. From the heights of Sierra Altea, you have a spectacular view of t…
$6,09 млн
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 110 м²
This magnificent villa is located in one of the best areas of Sierra de Altea. From the mome…
$3,81 млн
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MENINA GROUP
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 540 м²
Luxury villa in the Sierra de Altea, Costa Blanca  New construction housing project, located…
$2,07 млн
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 178 м²
Современный Новый дом в Кальпе, Коста-Бланка - SSP119540 4 спальни, 5 ванных комнат. Площадь…
$1,95 млн
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
This luxurious villa is located in Sierra de Altea. This house rises from a privileged plot …
$1,25 млн
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MENINA GROUP
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Mediterranean renovated villa for sale in the golf course of Altea Don Cayo (Altea golf) wit…
$1,07 млн
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MENINA GROUP
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
For sale beautiful villa with fantastic panoramic sea views South facing.  Completely…
$1,31 млн
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MENINA GROUP
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Villa Esmeralda is a 3-story designer villa located in the heart of the city with stunning o…
$1,91 млн
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 920 м²
Nestled in the prestigious Sierra de Altea, this luxury villa redefines the concept of exclu…
$2,89 млн
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Villa for sale in Altea la Vella, Costa Blanca The property has sea views, 3 bedrooms, 3 bat…
$871,272
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