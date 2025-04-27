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Таунхаусы с гаражом в Altea, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус в Altea, Испания
Таунхаус
Altea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Просторный двухэтажный дом площадью 124 м2 расположен на 2 этажах с большой террасой и в иде…
$435,557
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