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Продажа домов с террасой в Altea, Испания

виллы
110
таунхаусы
3
50 объектов найдено
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 610 м²
Этот впечатляющий недавно построенный дом расположен в одном из самых привилегированных райо…
$2,55 млн
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MENINA GROUP
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Современная роскошная вилла с потрясающими видами на море. Расположена в престижной урбаниза…
$2,11 млн
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Захватывающая роскошная вилла, расположенная в престижной урбанизации Altea Hills, с 24 часо…
$2,01 млн
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 674 м²
This impressive modern house has become one of the iconic properties of our beautiful and un…
$5,96 млн
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Дом 3 спальни в Altea, Испания
Дом 3 спальни
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Menina Group представляет этот красивый особняк в Антигуо-бизнесе Альтеа. Недвижимость распо…
$475,667
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 358 м²
Beautiful Mediterranean villa distributed on one floor on a large flat plot of land. The Vil…
$1,84 млн
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 299 м²
Nice villa in Altea, Costa Blanca, Alicante Residential full of light with large interior sp…
$1,31 млн
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Дом 4 спальни в Altea, Испания
Дом 4 спальни
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Этот красивый дом расположен в Старом городе, на одной из самых особенных и восхищенных улиц…
$598,892
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
Красивая вилла, расположенная в Альтеа, на побережье Коста Бланка. Главный дом, расположенны…
$596,462
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Расположенный в престижном жилом районе Altea Hills, этот красивый средиземноморский дом пре…
$630,833
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 490 м²
This magnificent villa of modern and contemporary style can only be described with the words…
$3,81 млн
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 267 м²
Nice villa in Altea, Costa Blanca, Alicante Residential full of light with large interior sp…
$1,25 млн
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 560 м²
Lujosa Villa con impresionantes vistas en Alta. Esta Villa de lujo teene 560 пирогов cuadrad…
$2,27 млн
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Таунхаус в Altea, Испания
Таунхаус
Altea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Просторный двухэтажный дом площадью 124 м2 расположен на 2 этажах с большой террасой и в иде…
$435,557
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Дом 2 спальни в Altea, Испания
Дом 2 спальни
Altea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
This house, located in the old town of Altea, stands out for its unbeatable views of the Med…
$746,939
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MENINA GROUP
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 219 м²
$1,71 млн
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 520 м²
This beautiful villa has been reformed with high quality standards. Surrounded by nature, it…
$1,63 млн
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Modern and current style villa in Golf Altea. The villa, with a total area of 450 m² on a pl…
$925,561
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Эта красивая вилла расположена в тихом жилом районе Санта-Клара, всего в нескольких километр…
$1,19 млн
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
MENINA GROUP эксклюзивно представляет эту красивую виллу, расположенную в одном из самых вос…
$1,59 млн
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Fantastic brand-new luxury villa in beautiful Altea-Hills. Welcome into total luxury an…
$2,45 млн
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 425 м²
At the foot of the Sierra de Bernia and overlooking the Bay of Altea, we find this magnifice…
$3,04 млн
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MENINA GROUP
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
This newly built villa will be ready to start enjoying in no time. Designed by the Ramón Ga…
$2,34 млн
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MENINA GROUP
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Villa in the Sierra de Altea, Costa Blanca A magnificent home with 4 bedrooms and 5 bathroom…
$1,96 млн
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 593 м²
Расположенный в эксклюзивном районе Altea Hills, мы находим этот потрясающий архитектурный в…
$2,16 млн
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MENINA GROUP
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 840 м²
This exclusive villa is everything a Mediterranean villa should be. A lifestyle in the perfe…
$2,71 млн
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 680 м²
A stunning property located in the finest area of Sierra de Altea. With a plot of 1700m2, …
$3,81 млн
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 301 м²
Villa project in Altea Hills, Costa Blanca Modern home with innovative features, state-of-th…
$2,45 млн
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Beautiful villa for sale in Galera, in a very quiet area and beautiful views. The villa h…
$757,780
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 517 м²
Luxury villa in the Sierra de Altea, North Costa Blanca In the Sierra de Altea, with impress…
$2,28 млн
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