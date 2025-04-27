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Продажа домов с садом в Altea, Испания

виллы
110
таунхаусы
3
5 объектов найдено
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Эта красивая вилла расположена в тихом жилом районе Санта-Клара, всего в нескольких километр…
$1,19 млн
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
Шикарная просторная вилла с незабываемыми видами на море и горы. Расположена в престижном ра…
$1,41 млн
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 328 м²
Новая вилла в современном стиле. Алтея. Вторая линия пляжа. Один жилой этаж с ухоженной терр…
$862,159
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Эта красивая вилла расположена в очень тихом и безопасном жилом районе, рядом с заливом Альт…
$536,816
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Дом в Altea, Испания
Дом
Altea, Испания
$474,080
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