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Квартиры с бассейном в Altea, Испания

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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
ОписаниеРоскошные апартаменты в закрытом жилом кондоминиуме с панорамными видами на море, го…
€975,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
ОписаниеРоскошный пентхаус в закрытом жилом комплексе Altea Hills, город Алтея (провинция Ал…
€750,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
ОписаниеРоскошная, современная квартира на 1-й линии пляжа Маскарат (Алтея) в Испании: 225 м…
€850,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
ОписаниеРоскошный Пентхаус у моря с панорамными видами в Алтее, район Маскарат, провинция Ал…
€1,20 млн
Пентхаус с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Пентхаус с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Площадь 254 м²
ОписаниеПродажа Пентхауса Люкс с потрясающими видами на море, расположен в лучшей эксклюзивн…
€595,000
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