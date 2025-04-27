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Квартиры около гольф-клуба в Altea, Испания

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 575 м²
Apartment in the Sierra de Altea, Costa Blanca The houses have a constructed area from 575m²…
$2,29 млн
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