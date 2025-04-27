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Квартиры с гаражом в Altea, Испания

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21 объект найдено
Квартира 3 спальни в Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
MENINA GROUP представляет эту красивую и просторную квартиру площадью 200 м2, построенную пл…
$878,751
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MENINA GROUP
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Квартира 4 спальни в Altea, Испания
Квартира 4 спальни
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Красивая вилла с частным бассейном и большим патио в Алтее Описание:   Добро пожаловать в …
$1,15 млн
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English, Русский, Latviešu
Пентхаус 2 комнаты в Altea, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Altea, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5/5
Эта элегантная резиденция в Альтее — идеальное место для тех, кто мечтает о жизни у моря. Вс…
$1,13 млн
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Квартира 4 спальни в Altea, Испания
Квартира 4 спальни
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 540 м²
Magnificent villa under construction in Sierra de Altea, a stone's throw from the Don Cayo G…
$2,07 млн
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Квартира 4 спальни в Altea, Испания
Квартира 4 спальни
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Menina group presents this impressive newly built villa in Altea Hills. Large open spaces of…
$2,45 млн
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Пентхаус 1 комната в Altea, Испания
Пентхаус 1 комната
Altea, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Современные апартаменты находятся в тихом жилом районе очаровательного города Альтеа на побе…
$562,934
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Квартира 2 спальни в Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
GROUPE MENINA представляет эту красивую квартиру с большой террасой и видом на море. Располо…
$339,705
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Квартира 4 спальни в Altea, Испания
Квартира 4 спальни
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Дизайнерская вилла с впечатляющим видом на море Погрузитесь в воплощение средиземноморской …
$1,80 млн
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 спальни в Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 575 м²
Apartment in the Sierra de Altea, Costa Blanca The houses have a constructed area from 575m²…
$2,29 млн
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Квартира 4 спальни в Altea, Испания
Квартира 4 спальни
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
This apartment, located on the seafront, stands out for its unbeatable views of the entire B…
$883,535
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Квартира 3 спальни в Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Потрясающая роскошная вилла, расположенная в красивом городке Алтея, на побережье Коста Блан…
$1,76 млн
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Квартира 3 спальни в Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Красивая и просторная квартира хорошо поддерживается недалеко от пляжа Кап-Негрет. Эта кварт…
$575,703
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Квартира 3 спальни в Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
MENINA GROUP exclusively presents this incredible penthouse in the luxurious DUCADO REAL dev…
$1,08 млн
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MENINA GROUP
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Квартира 6 спален в Altea, Испания
Квартира 6 спален
Altea, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 829 м²
Эта роскошная вилла построена на участке площадью 2278 м2, дом имеет 829 м2, из которых 749 …
$4,01 млн
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 спальни в Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
MENINA GROUP представляет эту фантастическую квартиру в самом эксклюзивном комплексе Альтеа,…
$798,449
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Квартира 2 комнаты в Altea, Испания
Квартира 2 комнаты
Altea, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
Этот эксклюзивный проект расположен в живописном городе Альтеа, известном своим средиземномо…
$528,817
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Квартира 4 спальни в Altea, Испания
Квартира 4 спальни
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Wonderful villa under construction, located in the hills of an elite urbanization on the sho…
$1,92 млн
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MENINA GROUP
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Квартира 2 спальни в Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Just a few steps from the Altea yacht club, surrounded by all services and restaurants, we f…
$804,694
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MENINA GROUP
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Квартира 3 спальни в Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Недавно отремонтированная вилла с захватывающим видом и современным стилем!  Эта современная…
$1,84 млн
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Квартира 3 спальни в Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
MENINA GROUP эксклюзивно представляет эту красивую и просторную квартиру. Эта жемчужина нахо…
$968,181
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Квартира 2 спальни в Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 223 м²
DUPLEX PENTHOUSE APARTMENT IN ALTEA WITH PRIVATE POOL AND SEA VIEWS Fantastic duplex pent…
$620,670
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MENINA GROUP
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