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Жильё в Альте-Пенедесе, Испания

1 объект найдено
Вилла в Gelida, Испания
Вилла
Gelida, Испания
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 80 м²
Трехэтажный дом, отреставрированный в 2005 году, с видом на горы Сьерра-дель-Ордаль и Гелида…
$6,30 млн
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Параметры недвижимости в Альте-Пенедесе, Испания

с садом
с террасой
Недорогая
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