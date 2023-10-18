ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Коммерческая
Almunecar
Недвижимость для инвестиций
Инвестиционная недвижимость в Almunecar, Испания
Инвестиционная
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая с бассейном
Коста-Брава, Испания
2 400 м²
Коммерческое помещение в городе Бланес на побережье Коста Брава. Спортивный зал со СП…
€1,10 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 ванная с подвалом
Барселона, Испания
1
2 126 м²
Здание под реконструкцию в районе Эшампле города Барселона. Фасад 28,3 метра, вы…
€5,43 млн
Рекомендовать
Отель 118 спален
Бенидорм, Испания
118
118
5 851 м²
Продается отель в Бенидорме с более чем 100 номерами. С очень хорошим расположением, всего в…
€11,92 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Испания, Испания
330 м²
€374,351
Рекомендовать
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
Referencia: 274. Продается участок в Финестрат площадью 1 059 м². Продается участок в Финес…
€349,720
Рекомендовать
Отель
Барселона, Испания
822 м²
Продается здание с проектом на реконструкцию под отель в Бадалоне в непосредственной …
€758,249
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с садом
Испания, Испания
Отличная винодельня расположена в районе Арафо, на острове Тенерифе, Испания. В собственност…
€4,97 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Гуардамар, Испания
175 м²
Продаётся коммерческое помещение в Гуардамаре в районе EL RASO. Общая площадь 175.00 м2, ком…
€272,786
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
200 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле Дрета города Барселона. Угловое помещение нап…
€889,304
Рекомендовать
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
72 м²
Возможность для коммерческих помещений, в хорошем состоянии, расположенных в консолидированн…
€92,926
Рекомендовать
Коммерческая 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с кладовой
Торревьеха, Испания
1
1
120 м²
Учрежденный ресторан в Торрете II Бар и комната для гостей около 100 квадратных мет…
€296,273
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, в центре города
Марбелья, Испания
1 248 м²
Коммерческое помещение расположено в Марбелье, Испания. В помещении площадью 1,248 кв.м расп…
€2,65 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL