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Таунхаусы с видом на горы в Almoradi, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы в Almoradi, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ В ДАЙЯ НУЭВА Новые дома с таунхаусами в Дайя-Нуэва. Недавно построенны…
€245,000
Realting.com
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