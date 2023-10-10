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Жильё с бассейном в Almoradi, Испания

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169
3 объекта найдено
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Almoradi, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almoradi, Испания
Количество спален 5
Площадь 447 м²
Этаж 2
Вилла представляет собой великолепную виллу с 5 спальнями, расположенную в самом сердце доли…
€4,00 млн
Дом 3 спальни с бассейном в Almoradi, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Современная вилла - все на одном уровне, Коста Бланка ЮгNueva Daya Nueva - идеальное сочета…
€356,000
Дом 3 спальни с бассейном в Almoradi, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Площадь 141 м²
Современная вилла - все на одном уровне, Коста Бланка ЮгЭтот жилой комплекс - идеальное соч…
€324,000
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