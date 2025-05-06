Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Almoradi
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Продажа домов с террасой в Almoradi, Испания

виллы
8
9 объектов найдено
Вилла в Almoradi, Испания
Вилла
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
Вилла в Daya Nueva, 3 спальни, 142 м2 - PSS1111622 3 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь ковр…
$347,120
Оставить заявку
Вилла в Almoradi, Испания
Вилла
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
Вилла в Daya Nueva, 3 спальни, площадь 142 м2 - PSS1111619 3 спальни, 4 ванные комнаты. Площ…
$334,103
Оставить заявку
Таунхаус в Almoradi, Испания
Таунхаус
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
НОВЫЕ ПОСТРОЕННЫЕ ПАРВИЛЫ В ФОРМЕНТЕРА-ДЕЛЬ-СЕГУРА Недавно построенный двухквартирный дом на…
$380,050
Оставить заявку
Вилла в Almoradi, Испания
Вилла
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
Великолепная вилла в Daya Nueva, Испания - PSS1111618 3 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь к…
$333,018
Оставить заявку
Таунхаус в El Saladar, Испания
Таунхаус
El Saladar, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Продается угловой таунхаус на двух этажах в Альморади, Аликанте. На первом этаже у входа ест…
$156,111
Оставить заявку
Вилла в Almoradi, Испания
Вилла
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
VIP класса дом в Daya Nueva, Коста Бланка, Испания - PSS1111621 3 спальни, 4 ванные комнаты.…
$355,798
Оставить заявку
Вилла в Almoradi, Испания
Вилла
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
Красивая вилла с частным бассейном в Daya Nueva - PSS1111620 3 спальни, 4 ванные комнаты. Пл…
$336,273
Оставить заявку
Вилла в Almoradi, Испания
Вилла
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
Современная новая вилла в Дайя Нуэва, 3 спальни - PSS1111617 3 спальни, 4 ванные комнаты. Пл…
$335,188
Оставить заявку
Вилла в Almoradi, Испания
Вилла
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
Дом премиум-класса в Daya Nueva, 3 спальни - PSS1111623 3 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь…
$352,544
Оставить заявку
Realting.com
Перейти