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Дома с бассейном в Almoradi, Испания

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виллы
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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Almoradi, Испания
Вилла 5 комнат
Almoradi, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Ключевая премиальная вилла с частным бассейном, парковкой и двором, расположена в тихом мест…
$415,506
НДС
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