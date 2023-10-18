Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Almoradi
  5. Доходные дома

Доходные дома в Almoradi, Испания

Доходный дом В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Ресторан, кафе с кондиционером в Барселона, Испания
Ресторан, кафе с кондиционером
Барселона, Испания
Площадь 370 м²
Коммерческое помещение в самом сердце Барселоны, район Сиютат Бейя, на одной из самых…
€1,97 млн
Коммерческая с Autobus, с Acceso minusvalidos, с Tren в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Acceso minusvalidos, с Tren
Аликанте, Испания
Площадь 63 м²
Коммерческие помещения на продажу, расположенные в Residencial Balmis de la Avda Catedrático…
€101,919
Отель 47 спален в Провинция Аликанте, Испания
Отель 47 спален
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 47
Площадь 5 000 м²
Продается здание на стадии постройки. 30% здания необходимо достроить. Здание находится неда…
€3,78 млн
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
Площадь 16 м²
Продаётся паркинг в Торревьехе в районе El molino. Общая площадь 16.00 м2, состоит из 1 комн…
€9,816
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 256 м²
Инвестиционный продукт!. Коммерческие помещения для продажи с высокой прибыльностью, располо…
€474,621
Отель с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Марбелья, Испания
Отель с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Марбелья, Испания
Площадь 14 700 м²
ОписаниеПродажа 4* Отеля в Марбелье, 46 номеров-бунгало, 8,5 млн.€, 6% рентабельность!Состои…
€8,53 млн
Коммерческая с видом на море в Торревьеха, Испания
Коммерческая с видом на море
Торревьеха, Испания
Площадь 450 м²
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Acequion. Общая площадь 450.00 м2, со…
€774,960
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 70 м²
Коммерческое помещение в районе метро Virrei Amat в городе Барселона. Общая площадь …
€468,055
Коммерческая в Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
Площадь 25 м²
€20,964
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 377 м²
Casamayor эксклюзивно представляет вам это фантастическое поместье, расположенное на символи…
€1,67 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Площадь 1 400 м²
ОписаниеПродажа Отеля 3* в Аликанте на самом берегу моря, 2.7 млн.€ !!!Площадь отеля: 1400 к…
€2,73 млн
Отель с лифтом в Коста-Брава, Испания
Отель с лифтом
Коста-Брава, Испания
Площадь 6 658 м²
Отель 4 звезды в городе Сант Фелиу де Гишольс на побережье Коста Брава. Расположен в …
€9,97 млн
Realting.com
Перейти