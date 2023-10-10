Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Almoradi
  5. Бунгало

Бунгало с видом на горы в Almoradi, Испания

Бунгало В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с кредитом / ипотекой в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с кредитом / ипотекой
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 7/21
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Бенидорм. Представляем жилой комплек…
€1,42 млн
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Испания, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Испания, Испания
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Пентхаусы находятся в Сан-Педро-дель-Пинатар, в жилом комплексе, расположенном в центре горо…
€162,181
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Квартиры и Пентхаусы с 2-мя и 3-мя Спальнями с Видом на Море в Фуэнхироле Современные апарта…
€992,076
Квартира 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/3
Жилой комплекс премиального класса Flamenca Village в городе Ориуэла Коста. Это живописный к…
€318,651
Квартира 3 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 2
Продаётся aпартамент в Los Montesinos в районе Centro, располагается на 2 этаже. Общая площа…
€82,894
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Дения, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
€276,297
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Бунгало с 2 спальнями Потрясающие современные бунгало расположены рядом с соляными лагунами…
€186,383
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Этаж 6
Продаётся aпартамент в Вильяхойосе в районе Cala de finestrat, располагается на 6 этаже. Общ…
€277,798
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Mijas, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Квартиры с Видом на Море в Бутик-Комплексе в Марбелье Бутик-комплекс состоит из 16 квартир с…
€1,14 млн
Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ЭЛЬ-РАСО, ГВАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА~ ~ Новый жилой комплекс апартаментов в совр…
€207,863
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с личным бассейном в Валенсия, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с личным бассейном
Валенсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
VIP класса дом рядом с морем в Пунта Прима - AGI119427 4 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь …
€449,950
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
€160,158
Realting.com
Перейти