Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Almogia

Жильё с бассейном в Almogia, Испания

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
€158,836
Вилла 2 спальни с видом на море в Los Balcones, Испания
Вилла 2 спальни с видом на море
Los Balcones, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе Las Mimosas. Общая площадь 52.00 м2, участок 70 м2, д…
€131,440
Вилла 4 спальни с двором в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни с двором
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Впечатляющая вилла с большим участком менее чем в 100 метрах от моря на продажу в Ла Зения, …
€1,24 млн
Дом 5 спален в Union Hill-Novelty Hill, США
Дом 5 спален
Union Hill-Novelty Hill, США
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 579 м²
Прекрасная вилла, расположенная в центре города Марбелья. В непосредственной близости …
€909,987
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Количество этажей 3
Новые Стильные Виллы в Эксклюзивном Месте Фуэнхиролы Виллы находятся в проекте, расположенно…
€2,03 млн
Дом 4 спальни у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дом 4 спальни у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Представляем вам виллу в современном стиле в Сан-Мигель-де Салинас. Вилла в два этажа площад…
€195,613
Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3
Квартира на 3 этаже, отремонтированная рядом с площадью Оран, состоит из 2 спален (раньше бы…
€53,570
Дом 4 спальни с бассейном в Испания, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 4
Площадь 602 м²
Красивая вилла высокого качества с бассейном-инфинити и видом на море. В пешей доступности …
€1,67 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Современные апартаменты в Эльче, 3 спальни, площадь 104 м2 - US6877 3 спальни, 2 ванные комн…
€300,000
Дом 3 спальни с бассейном в Испания, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Эти виллы расположены в Лас-Колинас, в частном жилом комплексе построенном вокруг 18-луночн…
€462,996
Квартира 1 спальня с Pool, с terrassa, с children gardern в Дения, Испания
Квартира 1 спальня с Pool, с terrassa, с children gardern
Дения, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Referencia: 540/3 Эта квартира представляет собой уникальное жилье с обширной террасой и зах…
€163,776
Вилла 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Продаётся дом в Аликанте в районе Santa Faz. Общая площадь 164.00 м2, дом 2022 года постройк…
€569,227
Realting.com
Перейти