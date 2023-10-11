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Отели с бассейном в Almogia, Испания

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1 объект найдено
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Almogia, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Almogia, Испания
Площадь 16 970 м²
ОписаниеПродажа Отеля 4* на первой линии моря в Испании: 228 номеров, 17.770 млн. евро, 6% р…
€17,77 млн
Realting.com
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