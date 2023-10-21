ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Коммерческая
Альмерия
Магазины
Магазины в Альмерия, Испания
Магазин
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель 110 комнат
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
110
€19,00 млн
1
Рекомендовать
Офис с подвалом
Барселона, Испания
1 740 м²
Коммерческое помещение в районе Оспиталет де Йобрегат города Барселона. Расположе…
€840,473
Рекомендовать
Отель 46 ванных с парковкой
Коста-Брава, Испания
46
1 236 м²
Продается отель в 400 метрах от моря в городе Льорет де Мар на побережье Коста Брава.…
€1,29 млн
1
Рекомендовать
Коммерческая
Villa Martin, Испания
Продаётся коммерческое помещение в San Miguel de Salinas в районе Urb. villamartin. Общая пл…
€3,36 млн
Рекомендовать
Отель 50 спален
Провинция Аликанте, Испания
50
3 240 м²
3-звездночный отель в Аликанте. Находится на второй линии пляжа. Всего в 100 метрах от моря.…
€2,97 млн
Рекомендовать
Коммерческая с подвалом
Барселона, Испания
420 м²
Коммерческое помещение в центре города Барселона, на известной улице с большой проход…
€8,87 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море
Orihuela, Испания
1 000 м²
Испания Провинция Барселона Ресторан на первой линии от моря Один…
€10,28 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
2 112 м²
ОписаниеПродажа отеля 2* на Майорке 5.0 млн евро 5% рентабельность! Находится на пляже Арена…
€5,05 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 ванная
Estepona, Испания
1
130 м²
€120,000
Рекомендовать
Ресторан, кафе с террасой
Барселона, Испания
120 м²
Коммерческое помещение в районе города Барселона - Побленоу. Поещение угловое на ожив…
€322,181
Рекомендовать
Коммерческая
Барселона, Испания
63 м²
Коммерческое помещение в районе Раваль города Барселона. Одна из самых туристических …
€345,528
Рекомендовать
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
210 м²
Коммерческие помещения для продажи и аренды с трансфером, расположенные на главной улице в ц…
€594,092
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL