ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Аликанте
Таунхаусы
Таунхаусы с видом на горы в Аликанте, Испания
Таунхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
3
2
108 м²
СОВРЕМЕННЫЕ НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС-МОНТЕЗИНОСЕ !!!~ ~ Эта красивая и практичная вилла с 3 спальня…
€386,795
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Pilar de la Horadada, Испания
4
200 м²
Продаётся красивый дом в Испании, Коста Бланка, Кальпе. На территории дома находится ух…
€693,554
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Коста-Бланка, Испания
4
4
157 м²
€627,905
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Santa Cristina d Aro, Испания
4
3
2 563 м²
Впечатляющая вилла с видом на море, расположенный в 4 км (10 минут на машине) от великолепны…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
4
3
136 м²
Продается роскошный двухуровневый пентхаус с видом на 360°! Этот красивый пентхаус расположе…
€850,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Коста-Калида, Испания
2
2
78 м²
€156,506
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни
Orxeta, Испания
2
1
Отремонтированное двухквартирное бунгало с очень большим подвалом и БЕЗ коммунальных платеже…
€158,614
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни
Гуардамар, Испания
3
3
97 м²
2
ВИДЫ НА МОРЕ с возможностью ЧАСТНОГО БАССЕЙНА ИЛИ ДЖАКУЗИ Высококачественные дома в закрыто…
€409,844
Рекомендовать
Дом 5 спален
Union Hill-Novelty Hill, США
5
5
592 м²
Уютная вилла на вершине холма, с восхитительным панорамным видом на побережье, Средизе…
€3,27 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с парковка
Torremolinos, Испания
5
3
205 м²
6
Стильные апартаменты в Торремолиносе в пешей доступности от пляжа Этот комплекс апартаментов…
€668,695
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3
3
220 м²
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
€781,023
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
3
2
78 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГВАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА ~ ~ Новый жилой комплекс, расположенный в самом центр…
€270,928
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Аликанте, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL