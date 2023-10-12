Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Аликанте
  5. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на горы в Аликанте, Испания

Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальни в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Вилла 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
СОВРЕМЕННЫЕ НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС-МОНТЕЗИНОСЕ !!!~ ~ Эта красивая и практичная вилла с 3 спальня…
€386,795
Дом 4 комнаты с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 4 комнаты с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Продаётся красивый дом в Испании, Коста Бланка, Кальпе. На территории дома находится ух…
€693,554
Дом 4 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 4 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
€627,905
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Santa Cristina d Aro, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 563 м²
Впечатляющая вилла с видом на море, расположенный в 4 км (10 минут на машине) от великолепны…
Цена по запросу
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Продается роскошный двухуровневый пентхаус с видом на 360°! Этот красивый пентхаус расположе…
€850,000
Квартира 2 спальни в Коста-Калида, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Калида, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€156,506
Бунгало 2 спальни в Orxeta, Испания
Бунгало 2 спальни
Orxeta, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Отремонтированное двухквартирное бунгало с очень большим подвалом и БЕЗ коммунальных платеже…
€158,614
Бунгало 3 спальни в Гуардамар, Испания
Бунгало 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 97 м²
Этаж 2
ВИДЫ НА МОРЕ с возможностью ЧАСТНОГО БАССЕЙНА ИЛИ ДЖАКУЗИ Высококачественные дома в закрыто…
€409,844
Дом 5 спален в Union Hill-Novelty Hill, США
Дом 5 спален
Union Hill-Novelty Hill, США
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 592 м²
Уютная вилла на вершине холма, с восхитительным панорамным видом на побережье, Средизе…
€3,27 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с парковка в Torremolinos, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с парковка
Torremolinos, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Количество этажей 6
Стильные апартаменты в Торремолиносе в пешей доступности от пляжа Этот комплекс апартаментов…
€668,695
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
€781,023
Пентхаус 3 спальни в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГВАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА ~ ~ Новый жилой комплекс, расположенный в самом центр…
€270,928

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти