ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Коммерческая
Аликанте
Коммерческая недвижимость с видом на горы в Аликанте, Испания
отели
3
офисы
13
склады
7
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Кальпе, Испания
393 м²
Превосходная дискотека расположена в Кальпе, Испания. Отличное инвестиционное предложение. Д…
€424,772
Рекомендовать
Коммерческая 4 ванных
Валенсия, Испания
4
445 м²
Продается pequeño здание в центре Валенсии. 131 m2 почвы, состоит: Низкий Plta пустое помеще…
€245,141
Рекомендовать
Офис 1 ванная с кондиционером
Union Hill-Novelty Hill, США
1
115 м²
Коммерческое помещение в Марбелье, офис расположенный на первой линии моря. В помещени…
€186,664
Рекомендовать
Коммерческая с террасой, с near the beach, с open terrace
Кальпе, Испания
69 м²
Коммерческие помещения расположены на одном из главных проспектов Кальпе. Всего в 3 муинуто …
€140,000
Рекомендовать
Коммерческая с кладовой, с condition
Бенидорм, Испания
197 м²
Referencia: 377. Коммерческое помещение в центре Бенидорма. 196 м. Недвижимость в хорошем с…
€284,920
Рекомендовать
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
59 м²
Коммерческие помещения в прибыльности, на традиционной мультибрендовой торговой улице, сваде…
€373,584
Рекомендовать
Коммерческая с Acceso minusvalidos
Дения, Испания
1 008 м²
Коммерческие помещения в Саладарском районе площадью 939 м2 на первом этаже и 69 м2 в мезони…
€367,756
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
104 м²
Коммерческое помещение в ближайшем пригороде Барселоны - Бадалона. Торговая улица с …
€457,327
Рекомендовать
Отель 26 ванных с лифтом, с видом на море, с террасой
Коста-Брава, Испания
26
600 м²
Продается отель в центре города Тосса де Мар на побережье Коста Брава. Отель 1 з…
€2,98 млн
Рекомендовать
Офис 1 спальня
Бенидорм, Испания
1
1
Мезонинный офис в центре Бенидорма, расположенный прямо над Зарой, с видом на старый город и…
€139,660
Рекомендовать
Коммерческая 1 спальня с террасой, рядом с магазинами, с Airport less than 1 hour drive
Торревьеха, Испания
1
1
50 м²
очень экономичные коммерческие помещения в торговом центре Parquemar в Ла-Мата. Он имеет 50 …
€43,057
Рекомендовать
Офис
Барселона, Испания
500 м²
Коммерческое помещение на первом этаже в районе Эшампле города Барселона. Общая …
€1,21 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL