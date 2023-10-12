Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Аликанте
  5. Шале

Шале с видом на горы в Аликанте, Испания

Шале В архив
Очистить
1 объект найдено
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 6
Площадь 350 м²
Фантастическая индивидуальная вилла в Кальпе, расположенная очень близко ко всем видам услуг…
€750,000

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти