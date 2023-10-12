Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Аликанте
  5. Бунгало

Бунгало с видом на море в Аликанте, Испания

Бунгало В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 11 спален с террасой в Union Hill-Novelty Hill, США
Дом 11 спален с террасой
Union Hill-Novelty Hill, США
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 900 м²
Роскошная резиденция в Марбелье, в стенах которой легендарный певец, композитор, актер…
€5,00 млн
Таунхаус 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Los Balcones, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Los Balcones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Таунхаусы в районе Los Altos, Торревьеха. Они состоят из 3 спален и 2 ванных комнат, гостин…
€169,618
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€329,800
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Aguas nuevas 1, располагается на 4 этаже. Общая п…
€164,729
Вилла 5 спален с террасой, с садом, с парком в Santa Cristina d Aro, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с садом, с парком
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 950 м²
Хороший двухэтажный дом расположен в урбанизации Мас Ноу туристического городка Плайя де Аро…
€1,19 млн
Квартира с лифтом, с гаражом, с кладовой в Аликанте, Испания
Квартира с лифтом, с гаражом, с кладовой
Аликанте, Испания
Площадь 76 м²
Casamayor эксклюзивно представляет вам эту прекрасную возможность сделать этот дом своим, чт…
€149,433
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с сауной в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с сауной
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Элитные апартаменты в Бенидорме, до пляжа 300 м - TM116900 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площ…
€603,000
Вилла 3 спальни в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 465 м²
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ЧАСТНЫМ ПИЕРОМ~ ~ Эта красивая роскошная вилла на полуострове Ла-Манга (Ме…
€727,104
Дом 5 спален с кондиционером в Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 5 спален с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 215 м²
Дом в урбанизации Бейямар в городе Кастельдефельс с видом на горы. Расстояние до цент…
€978,786
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Dehesa de Campoamor, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Современные Квартиры с 2 Спальнями в Испании в Шаговой Доступности от ТЦ «La Zenia Boulevard…
€259,914
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 15
Квартира с тремя спальнями большим залом и отдельной кухней, с выходом на террасу, откуда от…
€225,104
Квартира 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Валенсия, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Валенсия, Испания
Комнаты 4
Площадь 132 м²
Красивый комплекс, расположенный в уникальном анклаве с невероятными видами на море. Комплек…
€295,204

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти