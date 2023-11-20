Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Земельные участки
  4. Alhaurin de la Torre

Земельные участки в Alhaurin de la Torre, Испания

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Земельные участки 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
Предлагаем участок земли площадью 703 кв.м.Участок продается с готовым согласованным проекто…
€352,915
Оставить заявку
Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии, у моря в Испания
Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии, у моря
Испания
Площадь 46 143 м²
Участок земли расположен на побережье Коста Бланки, Испания. Участок с панорамным видом на м…
€30,90 млн
Оставить заявку
Земельные участки в Helechosa de los Montes, Испания
Земельные участки
Helechosa de los Montes, Испания
Площадь 4 м²
Эта небольшая усадьба недалеко от Бланеса имеет вид на море с вершины холма. Площадь около 8…
€353,879
Оставить заявку
Земельные участки с парком в Helechosa de los Montes, Испания
Земельные участки с парком
Helechosa de los Montes, Испания
Площадь 164 м²
Обширная территория площадью около 164 гектаров (400 акров) в окружении природы, с захватыва…
€3,07 млн
Оставить заявку
Земельные участки с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Less than 1 hour to Alicante airport, с Less than 15 km from the sea в Гуардамар, Испания
Земельные участки с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Less than 1 hour to Alicante airport, с Less than 15 km from the sea
Гуардамар, Испания
Участок под строительство в городе Торревьеха. Участок под жилое строительсво в городе Торре…
€238,373
Оставить заявку
Земельные участки в Pucol, Испания
Земельные участки
Pucol, Испания
Площадь 1 280 м²
Земля под строительство виллы или таунхаусов и апартаментов. Элитная урбанизация Альфинач. П…
€229,293
Оставить заявку
Земельные участки в Bigastro, Испания
Земельные участки
Bigastro, Испания
Площадь 25 000 м²
Продаётся тепличная ферма площадью 25 000 квадратных метров. Четыре теплицы общей площадью 1…
€871,312
Оставить заявку
Земельные участки с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 1 800 м²
Участок с великолепным видом на море и залив Паламос в урбанизации Мас Ноу-де-Кастель-Плайя-…
€144,460
Оставить заявку
Земельные участки в Union Hill-Novelty Hill, США
Земельные участки
Union Hill-Novelty Hill, США
Три земельных участка C1, C2 и C38, расположенных в комплексе Monte Mayor Country Clu…
€267,831
Оставить заявку
Земельные участки 1 спальня с террасой, с подвалом в Union Hill-Novelty Hill, США
Земельные участки 1 спальня с террасой, с подвалом
Union Hill-Novelty Hill, США
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 000 м²
Земельный участок в 100 000 м2, разделенный на 27 больших участков, на некоторых…
€306,417
Оставить заявку
Земельные участки в Масамагрель, Испания
Земельные участки
Масамагрель, Испания
Площадь 3 500 м²
Земельный участок в жилом комплексе закрытого типа с видами на море и горы, басейн, тенисны…
€1,83 млн
Оставить заявку
Земельные участки с видом на море в Коста-Брава, Испания
Земельные участки с видом на море
Коста-Брава, Испания
Земельный участок под жилое строительство в урбанизации Серра Брава города Льорет де …
€42,532
Оставить заявку
Realting.com
Перейти