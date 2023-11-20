ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Земельные участки
Alhaurin de la Torre
Земельные участки в Alhaurin de la Torre, Испания
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Земельные участки 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
4
255 м²
2
Предлагаем участок земли площадью 703 кв.м.Участок продается с готовым согласованным проекто…
€352,915
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии, у моря
Испания
46 143 м²
Участок земли расположен на побережье Коста Бланки, Испания. Участок с панорамным видом на м…
€30,90 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Helechosa de los Montes, Испания
4 м²
Эта небольшая усадьба недалеко от Бланеса имеет вид на море с вершины холма. Площадь около 8…
€353,879
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки с парком
Helechosa de los Montes, Испания
164 м²
Обширная территория площадью около 164 гектаров (400 акров) в окружении природы, с захватыва…
€3,07 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Less than 1 hour to Alicante airport, с Less than 15 km from the sea
Гуардамар, Испания
Участок под строительство в городе Торревьеха. Участок под жилое строительсво в городе Торре…
€238,373
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Pucol, Испания
1 280 м²
Земля под строительство виллы или таунхаусов и апартаментов. Элитная урбанизация Альфинач. П…
€229,293
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Bigastro, Испания
25 000 м²
Продаётся тепличная ферма площадью 25 000 квадратных метров. Четыре теплицы общей площадью 1…
€871,312
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 800 м²
Участок с великолепным видом на море и залив Паламос в урбанизации Мас Ноу-де-Кастель-Плайя-…
€144,460
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Union Hill-Novelty Hill, США
Три земельных участка C1, C2 и C38, расположенных в комплексе Monte Mayor Country Clu…
€267,831
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 1 спальня с террасой, с подвалом
Union Hill-Novelty Hill, США
1
1
2 000 м²
Земельный участок в 100 000 м2, разделенный на 27 больших участков, на некоторых…
€306,417
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Масамагрель, Испания
3 500 м²
Земельный участок в жилом комплексе закрытого типа с видами на море и горы, басейн, тенисны…
€1,83 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки с видом на море
Коста-Брава, Испания
Земельный участок под жилое строительство в урбанизации Серра Брава города Льорет де …
€42,532
Рекомендовать
Оставить заявку
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL