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Дома с садом в Алаурине-де-ла-Торре, Испания

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1 объект найдено
Дом 4 спальни в Алаурин-де-ла-Торре, Испания
Дом 4 спальни
Алаурин-де-ла-Торре, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
Великолепный полуотдельный дом с частным бассейном для продажиПотрясающий трехэтажный полуот…
$718,708
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