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Виллы с садом в Alhama de Murcia, Испания

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6 объектов найдено
Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
$381,457
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Villas del Condado - это новый комплекс отдельно стоящих домов, расположенный рядом с полем …
$207,968
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Villas del Condado - это новый комплекс отдельно стоящих домов, расположенный рядом с полем …
$317,055
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
$267,515
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Villas del Condado - это новый комплекс отдельно стоящих домов, расположенный рядом с полем …
$173,290
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
$227,883
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