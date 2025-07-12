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Пентхаусы с террасой в Alhama de Murcia, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус в Alhama de Murcia, Испания
Пентхаус
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Пентхаусы с двумя спальнями и собственным солярием в Кондадо-де-Алама. НОВЫЕ КВАРТИРЫ В КОНД…
$280,870
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