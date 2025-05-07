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Квартиры около гольф-клуба в Alhama de Murcia, Испания

пентхаусы
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17
трехкомнатные
9
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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Apartments in Condado de Alhama, Costa Cálida The building is distributed between the ground…
$187,449
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Квартира 3 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
$153,078
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Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Mirador del Condado - это прекрасная урбанизация, состоящая из апартаментов, расположена в г…
$108,988
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Квартира 3 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Apartments in Condado de Alhama, Costa Cálida The building is distributed between the ground…
$212,529
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Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
$131,281
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