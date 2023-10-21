ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Земельные участки
Альхесирас
Земельные участки в Альхесирас, Испания
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Tossa de Mar, Испания
Продается земля площадью 1045 м2 под строительство дома, расположенная в урбанизации Serra B…
€119,029
Рекомендовать
Земельные участки с 0 bedrooms
Вальдепеньяс, Испания
Fínca Rústica расположен недалеко от города Корбера, рядом с полем для гольфа и аэропортом. …
€330,188
Рекомендовать
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
ОписаниеПредлагаем Вашему вниманию лучший земельный участок в Altea Hills площадью 5345 кв.м…
€2,43 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Union Hill-Novelty Hill, США
Цена была снижена с 595 000 до 394 000 евро. Участок на продажу в престижном месте Ma…
€367,941
Рекомендовать
Земельные участки у моря
Orihuela, Испания
Предлагаем участок площадью 368 кв.м. в Ориуэла Коста. Расположен на второй линии от моря в …
€1,03 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Orihuela, Испания
12 700 м²
Испания Коста Дорада провинция Таррагона Земля под отель …
€5,61 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Кордова, Испания
Эксклюзивная и горячая продажа в Испании! Продаются охотничьи угодья площадью 173 гектара…
€1,03 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
1 283 м²
Продается земельный участок в урбанизации Монтеколорадо, Побла де Вальбона. Общая площадь уч…
€159,549
Рекомендовать
Земельные участки
Abanilla, Испания
7 860 м²
€19,438
Рекомендовать
Земельные участки с Proximity to the sea
Castell d Aro, Испания
7 300 м²
Этот участок в непосредственной близости от пляжа и морского порта Плайя-де-Аро имеет общую …
€1,40 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Абрера, Испания
35 411 м²
Большой земельный участок с проектом на 230 домов по 100 м2 под парные дома, квартиры и рези…
€4,99 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
1 600 м²
Участок площадью 1600м2 может быть построен в MONTESANO
€154,253
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL