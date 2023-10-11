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Жильё с бассейном в Алькобендас, Испания

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с террасой в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с террасой
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Совершенно новый комплекс всего в нескольких шагах от от станции метро La Moraleja. Простор…
€235,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 2
Площадь 139 м²
Отличная квартира, расположенная в Сото-де-ла-Моралеха в фантастической урбанизации с кругл…
€660,000

Параметры недвижимости в Алькобендас, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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