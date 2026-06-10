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Виллы с террасой в Albatera, Испания

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1 объект найдено
Вилла в Albatera, Испания
Вилла
Albatera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Загородный дом под ремонт с большим участком в Альбатере . Загородный дом площадью 70 м2 с 3…
$203,459
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