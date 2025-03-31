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Продажа домов с видом на горы в Albatera, Испания

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Albatera, Испания
Дом 5 комнат
Albatera, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$378,065
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов