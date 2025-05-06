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Долгосрочная аренда пентхаусов в Аликанте, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни в Finestrat, Испания
Пентхаус 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Кондиционер, Сад, Терраса, Терраса на крыше, парковка, Общий бассеин, вид на горы
$1,812
в месяц
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы