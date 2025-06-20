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Производственные здания в Аликанте, Испания

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1 объект найдено
Продажа компании производсво ПВХ и Алюминиевых окон в Almoradi, Испания
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Продажа компании производсво ПВХ и Алюминиевых окон
Almoradi, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Продаётся компания по производству металлопластиковых и алюминиевых окон в Испании Продаё…
$1,38 млн
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