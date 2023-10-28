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Коммерческая недвижимость в Aiarako koadrilla Cuadrilla de Ayala, Испания

1 объект найдено
Коммерческая 30 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Aiarako koadrilla Cuadrilla de Ayala, Испания
Коммерческая 30 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Aiarako koadrilla Cuadrilla de Ayala, Испания
Количество спален 30
Площадь 1 863 м²
Этот потрясающий отель находится в Сомо, автономное сообщество Кантабрия. Всего несколько ме…
€3,00 млн
Realting.com
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