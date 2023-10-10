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Виллы с бассейном в Adeje, Испания
Вилла
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10 объектов найдено
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Вилла 4 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом
Adeje, Испания
5
3
310 м²
Продается вилла 4 спальни на юге Тенерифе в Costa Аdeje, в районе Армениме. Это тихий городо…
€750,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
4
3
228 м²
Вилла в Playa Paraiso с собственным бассейном и большой террасой с видом на океан, гараж. В …
€1,35 млн
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Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
4
3
250 м²
Продается вилла, расположеннаая в городке La Caleta, в 3 минутах пешком от океана и 10 мину…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
4
5
500 м²
Новая роскошная вилла представлена в элитном, тихом и спокойном районе Roque del Conde, Cost…
€683,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
3
2
199 м²
В продаже смежная вилла в южной части острова Тенерифе, 2008 года постройки. Вилла расположе…
€730,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
3
4
135 м²
В продаже прекрасная вилла с огромным бассейном с подогревом и видом на океан. Вилла сост…
€895,000
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Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
3
3
400 м²
Продается вилла, расположенная в элитном районе El Madroñal, Costa Adeje. Вилла полностью от…
€795,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
Adeje, Испания
3
2
140 м²
Отдельная вилла, расположенная в жилом комплексе Las Mimosas в Torviscas Alto. На первом эта…
€345,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
3
3
150 м²
Продается новая современная вилла на юге острова Тенерифе, расположена в городе Кальяо Саль…
€575,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Adeje, Испания
5
4
192 м²
3
Вилла класса люкс в жилом комплексе Тагора, 4 спальни Полноостью меблированная вилла с отде…
€790,000
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