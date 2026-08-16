Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Адехе
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Терраса

Таунхаусы с террасой в Адехе, Испания

;
Таунхаус Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Рядный дом на продажу в Лос Менорес, Тенерифе. Двухэтажный дом с удобной планировкой: • Верх…
$447,416
Оставить заявку
Таунхаус в Miraverde, Испания
Таунхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Таунхаус в Эль-Мадроньяле – идеально подходит для семей 116 м² общей площади | 2 двухместные…
$443,681
Оставить заявку
Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Мы рады предложить на продажу этот красивый таунхаус, расположенный на первой линии пляжа Ах…
$579,264
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Великолепный, полностью меблированный и отремонтированный таунхаус, для эксклюзивной продажи…
$519,430
Оставить заявку
Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Уникальный таунхаус в Лос-Менорес, Адехе Предлагаем вашему вниманию особый объект недвижим…
$364,184
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти