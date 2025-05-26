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Таунхаусы с гаражом в Adeje, Испания

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4 объекта найдено
Таунхаус в Miraverde, Испания
Таунхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Трёхэтажный таунхаус в районе El Madroñal в жилом комплексе Oasis Fañabe. Включает в себя тр…
$415,987
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Таунхаус в Miraverde, Испания
Таунхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Продается таунхаус в комплексе Valle del Sol в районе El Madroñal.  На первом этаже располож…
$340,767
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Таунхаус в Miraverde, Испания
Таунхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Продается апартамент в районе El Madroñal в комплексе Mirador del Roque. Состоит из просторн…
$284,922
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Таунхаус в Miraverde, Испания
Таунхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Продается угловой таунхаус, площадью 220 м2, построенный на участке 322 м2. Таунхаус располо…
$431,942
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