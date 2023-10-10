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Квартиры-студии с бассейном в Adeje, Испания

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7 объектов найдено
Студия 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном в Adeje, Испания
Студия 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Апартамент Студио в комплексе Орландо. Расположен в Коста Адехе, в пешей доступности от пляж…
€190,000
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean в Adeje, Испания
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
Adeje, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Студия на территории комплекса Island Village, Costa Adeje. Находится в пешей доступности…
€120,000
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean в Adeje, Испания
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
Adeje, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
В уютном жилом комплексе Las Barandas, котрый расположен на первой береговой линии продается…
€125,000
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
В продаже прекрасная студия в комплексе Santa Maria, в районе San Eugenio Bajo. Площадь с…
€159,000
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
В продаже студия в Torviscas Alto в комплексе Laguna Park II. Гостиная, американская кухня, …
€95,000
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Продается студия, общей площадью 40 м2.  Гостиная, американская кухня, небольшая прихожая со…
€132,500
Студия 1 ванная с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean в Adeje, Испания
Студия 1 ванная с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
Adeje, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Студия в самом эксклюзивном районе на юге Тенерифе, всего в 5 минутах ходьбы от Плайя де Фан…
€134,000
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