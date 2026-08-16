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Квартиры-студии с бассейном в Адехе, Испания

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6 объектов найдено
Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
В продаже студия в Torviscas Alto в комплексе Laguna Park II. Гостиная, американская кухня, …
$110,797
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Студия на территории комплекса Island Village, Costa Adeje. Находится в пешей доступности…
$139,954
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Студия в Miraverde, Испания
Студия
Miraverde, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Студия в самом эксклюзивном районе на юге Тенерифе, всего в 5 минутах ходьбы от Плайя де Фан…
$156,282
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
В продаже прекрасная студия в комплексе Santa Maria, в районе San Eugenio Bajo. Площадь с…
$185,440
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Студия 1 спальня в Адехе, Испания
Студия 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
В уютном жилом комплексе Las Barandas, котрый расположен на первой береговой линии продается…
$145,786
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Продается студия, общей площадью 40 м2.  Гостиная, американская кухня, небольшая прихожая со…
$154,533
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