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Испания
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Adeje
Жильё с видом на море в Adeje, Испания
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32 объекта найдено
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Таунхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
3
3
114 м²
Таунхаус в Суэньо-Асуль в районе Каяо Сальвахе с панорамным видом на океан и остров Ла Гомер…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Adeje, Испания
2
1
42 м²
Продается апартамент в комплексе Labranda Suites Costa Adeje. Апартамент с 1 спальней, 1 ван…
€275,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с террасой
Miraverde, Испания
3
68 м²
- Площадь: 68 м2 - Уютная гостиная в средиземноморском стиле с потрясающим видом на океан …
€499,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
2
1
56 м²
Квартира с видом на океан в районе Плая Параисо в комплексе Marina Palace. В комплексе есть …
€153,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с садом, с охраной
Adeje, Испания
3
1
57 м²
Апартамент в комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Рядом есть общественная парковка и Beach…
€279,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством
Adeje, Испания
2
1
50 м²
Продается уютная квартира в жилом комплексе Орландо, Коста Адехе. Квартира в ухоженном компл…
€255,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с гаражом
Adeje, Испания
6
3
213 м²
Красивая вилла 5 спален в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Это уютный район в нескольк…
€875,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
4
2
105 м²
Апартамент с видом на океан в комплексе “Magnolia Golf Resort”, La Caleta. Комплекс класса “…
€970,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом
Adeje, Испания
2
1
52 м²
Квартира в комплексе Параисо-дель-Соль в районе Плая-Параисо. Район с развитой инфраструктур…
€189,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
2
1
40 м²
Продается квартира в комплексе Юкка Парк, в районе Фаньябе. Комплекс расположен на второй бе…
€255,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
4
2
105 м²
Апартамент в Residencial Adeje Paradise в районе Playa Paraiso. С террасы открывается вид на…
€527,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Adeje, Испания
4
2
235 м²
Элегантная и просторная вилла в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Вилла с большим участ…
€935,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с охраной
Adeje, Испания
2
1
44 м²
Квартира на первой линии моря, рядом с песчаным пляжем в районе Плая Параисо, расположена в …
€208,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
2
1
43 м²
Продается квартира в Los Olivos Beach Resorts, в районе Коста Адехе. Комплекс расположен на …
€375,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
4
2
79 м²
Продается пентхаус в комплексе Adeje Paradise с великолепным видом на океан. Комплекс распол…
€549,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
3
1
62 м²
Апартамент в комплексе Орландо в районе Torviscas Bajo. Комплекс расположен недалеко от пляж…
€267,750
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
4
2
140 м²
Прекрасный пентхаус, расположенный в жилом комплексе Sueño Azul в районе Каяо Сальвахе на бе…
€309,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Adeje, Испания
3
2
129 м²
В продаже апартамент в Las Terrazas De Costa Adeje, в районе Мадроняль. Апартамент в строяще…
€400,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
4
2
133 м²
Продается дом в комплексе Oasis de Fañabé в районе Madroñal. Дом после капитального ремонта,…
€480,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом
Adeje, Испания
2
1
50 м²
Апартамент в комплексе Paraiso del Sur в городе Playa Paraiso на юге Тенерифе. Комплекс расп…
€175,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Adeje, Испания
4
2
113 м²
Апартамент в комплексе Ocean Garden в районе Плайя Параисо. Апартамент с 3 спальнями и 2 ван…
€539,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с охраной, рядом с пляжем, с Shopping center
Adeje, Испания
2
1
65 м²
Просторная квартира с видом на океан в районе Каяо Сальвахе. Квартира с 1 спальней на берегу…
€220,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
2
1
40 м²
Апартамент на первой береговой линии района Фанябе, в комплексе «Lagos de Fañabe» на юге Тен…
€310,000
Рекомендовать
Студия 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
1
1
40 м²
Апартамент Студио в комплексе Орландо. Расположен в Коста Адехе, в пешей доступности от пляж…
€190,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Adeje, Испания
5
3
230 м²
Просторный пентхаус в Terrazas del Duque, расположенный в самом центре престижного района Де…
€995,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
2
1
42 м²
Уютный апартамент в Лагос-де-Фанябе в комплексе на первой линии с ремонтом и видом на бассей…
€259,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
2
1
45 м²
Продается уютная квартира в комплексе Paraíso del Sur на берегу моря в районе Playa Paraíso.…
€159,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
3
2
131 м²
Просторный светлый пентхаус в Альтамира с открытой планировкой. Комплекс расположен на перво…
€1,45 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Adeje, Испания
4
2
89 м²
Продается квартира на Тенерифе в комплексе Ocean Garden с видом на океан, в районе Playa Par…
€404,250
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Adeje, Испания
2
1
60 м²
Продается апартамент 2 спальни с видом на океан в городе Плая Параисо в комплексе El Horno. …
€261,000
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