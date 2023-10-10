ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Adeje
Пентхаусы
Пентхаусы с видом на горы в Adeje, Испания
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
105 м²
8
Представляем комфортабельную квартиру на берегу моря в городе Dehesa de Campoamor. Расстояни…
€158,237
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benahavis, Испания
6
5
270 м²
2
Отдельные Готовые Виллы с Системой «Умный Дом» в Бенаависе, Малага Отдельные виллы открытого…
€3,28 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Helechosa de los Montes, Испания
7
8
493 м²
НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ НА ВЕРШИНЕ ХИЛЛА С РОСКОШНЫМИ УДОБСТВАМИ И КРАСИВЫЕ ВИДЫ В ЭЛЬ-МАДРОНА…
€5,99 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4
3
120 м²
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Различные модели различных типологий, подписываю…
€468,458
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с гаражом
Бенидорм, Испания
3
2
105 м²
12
Расположен в Бенидорме на Плайя-де-Пониенте. Новый жилой комплекс с видом на море, состоящи…
€449,383
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
2
98 м²
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ РЯДОМ С МОРЕМ~ ~ Новый жилой комплекс из 32 квартир с 2…
€243,968
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Гуардамар, Испания
3
78 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN GUARDAMAR DEL SEGURA Жилой комплекс New Build расположенный в самом…
€300,748
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Испания, Испания
3
165 м²
Эффектные дома с панорамным видом на море в жилом комплексе с 2, 3 и 4 спальнями, цокольным …
€468,791
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Барселона, Испания
2
2
79 м²
Квартира в современном жилом комплексе в районе Сан Адриан бе Бесос города Барселона.…
€458,393
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
5
210 м²
2
Представляем эксклюзивную виллу на первой линии в городе Торревьеха, район Ла Мата. Проживая…
€979,703
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Orihuela, Испания
2
97 м²
NEW LUXURY RESILITARY IN CAMPOAMOR Представьте себе место, где море и природа становятся гл…
€202,953
Рекомендовать
Квартира с террасой, с гаражом, с садом
Фуэнхирола, Испания
80 м²
New Development: Prices from € 313,000 to € 1,667,000. [Beds: 1 - 3] [Baths: 1 - 3…
€296,171
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL