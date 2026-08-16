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Пентхаусы с видом на горы в Адехе, Испания

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5 объектов найдено
Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус с 2 спальнями в новом современном жилом комплексе в Тихоко-Бахо (Адехе), тихом и ра…
$437,927
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Пентхаус в Miraverde, Испания
Пентхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Мы рады предложить вам на продажу этот роскошный пентхаус, с общей площадью 158м2 , распол…
$900,472
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Пентхаус в Miraverde, Испания
Пентхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Расположенный в жилом комплексе El Naranjal, в престижном районе Эль-Мадроньяль (Коста-Адехе…
$427,662
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It Is RealtyIt Is Realty
Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Эксклюзивный пентхаус с частным бассейном – Corales Residences | Тенерифе В одном из самых …
$2,76 млн
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Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Откройте для себя этот великолепный угловой пентхаус в жилом комплексе Эль Орно, расположенн…
$626,505
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