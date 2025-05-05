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Пентхаусы с гаражом в Adeje, Испания

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2 объекта найдено
Пентхаус в Adeje, Испания
Пентхаус
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Amoenus - это райский уголок спокойствия, благополучия и эксклюзивности. Разнообразие, инд…
$1,69 млн
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Пентхаус в Adeje, Испания
Пентхаус
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
В продаже пентхаус, располагающийся в резиденции Sonia, Callao Salvaje. Площадь: 120 м2. Пен…
$345,220
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