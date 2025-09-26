Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с террасой в Адехе, Испания

6 объектов найдено
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 354 м²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63 млн
Дуплекс 2 спальни в Адехе, Испания
Дуплекс 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Мы рады предложить вам двуспальную, просторную и очень светлую квартиру-дуплекс в одном из …
$838,981
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Дуплекс 3 спальни в Адехе, Испания
Дуплекс 3 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
Amoenus - райский уголок спокойствия и безопасности Amoenus - это идеальный симбиоз природы…
$1,17 млн
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Предлагается на продажу великолепная вилла всего в 4 минутах от океана и пляжа La Pinta. Цен…
$3,05 млн
Дуплекс 3 спальни в Miraverde, Испания
Дуплекс 3 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Дуплекс в Эль Мадроньяль – Идеально для семей 116 м² общей площади | 2 двухместные спальни +…
$481,646
Дуплекс 2 спальни в Адехе, Испания
Дуплекс 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Агентство недвижимости VYM Canarias предлагает на продажу апартамент типа дуплекс в комплекс…
$380,393
